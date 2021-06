Manzione, la renziana continua a conquistare incarichi: stavolta dalla Bonetti

E' passato ormai diverso tempo da quando Matteo Renzi era presidente del consiglio. Ma Antonella Manzione non ha perso le vecchie abitudini. Come racconta il Fatto Quotidiano, l'ex vigilessa di Firenze vicina all'ex premier ha ricevuto ora un altro incarico, dopo quello a capo del Dipartimento affari giuridici di Palazzo Chigi e quello di consigliere dell'ex ministro Teresa Bellanova.

Stavolta Manzione è stata chiamata da Elena Bonetti, altra ministra renziana alla Famiglia e le pari opportunità. Secondo il Fatto Quotidiano, l'incarico le porta un compenso di 33mila euro come secondo lavoro. Il Fatto Quotidiano sostiene ci siano state polemiche "che l’hanno accompagnata appena varcato il grande raccordo anulare una volta abbandonata la città del giglio. Prima aveva alzato il ditino la Corte dei Conti che aveva avuto da ridire per via della sua designazione al Dagl su cui però Renzi non aveva voluto sentire ragioni. Poi era scoppiata un’altra grana ché qualcuno aveva avuto l’ardire di mettere in discussione la legittimità della sua nomina a consigliere di Stato". Ma la sua nomina alla fine era passata.