"I mercati non sono ostili a Meloni". Spread a 194 come con Draghi premier

Spread, Osnato (FdI): "Nessuno evidenzia come questo indice sia in costante discesa e a livelli di assoluta tolleranza"



"È curioso come lo spread diventi argomento di dibattito politico solo quando conviene politicamente a qualcuno. Oggi lo spread è sceso a 194 punti e ha raggiunto i livelli di qualche mese fa quando governava Draghi incensato dalla sinistra progressista e non solo per la sua credibilità internazionale, proprio basandosi sulla performance dello spread". Lo afferma ad Affaritaliani.it il presidente della Commissione Finanze della Camera Marco Osnato, Fratelli d'Italia, commentando la discesa dello spread Btp-Bund sotto quota 195 punti, ai livelli di luglio quando a Palazzo Chigi c'era Mario Draghi.

"Casualmente - adesso che governa Giorgia Meloni - nessuno evidenzia come questo indice sia in costante discesa e a livelli di assoluta tolleranza il che sta a segnalare come, a dispetto delle Cassandre, i mercati internazionali non sono assolutamente ostili a questo governo e non sono preoccupati dalle prospettive delle prossime mosse", conclude Osnato.