Marco Rizzo spiega la sua falsa espulsione dal Partito Comunista. Audio

Il segretario del Partito Comunista spiega ad Affaritaliani.it il progetto "Uniti per la Costituzione"



Una provocazione della federazione milanese, in netta minoranza nel partito. Marco Rizzo, durante la sua partecipazione al fianco dei taxisti alla manifestazione nazionale di Roma contro il decreto concorrenza, spiega ad Affaritaliani.it come sono andate esattamente le cose sulla sua presunta, finta, espulsione dal Partito Comunista, di cui è segretario generale. Rizzo, inoltre, chiarisce anche il nuovo progetto politico, che si sta costruendo contro Draghi e il suo governo e in vista delle prossime elezioni politiche, con l’intento di essere "Uniti per la Costituzione".