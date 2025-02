Marco Rizzo: "Trump e Putin fanno la storia, Macron e gli altri la cronaca della loro uscita"

"Ci sono periodi della storia in cui i cambiamenti avvengono rapidamente, molto rapidamente. Questo è uno di quei periodi"

"Draghi è ormai noto per propinare frasi celebri, questa volta: "Non ho idea di cosa sia meglio fare ma facciamo qualcosa, ha toccato vette irraggiungibili", dichiara ad Affaritaliani.it Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, sull’attuale situazione geopolitica. "Ma siamo alle solite. Peggio non si può. L’analisi è obiettiva, la cura è sempre quella: più UE. Cioè l’origine di larga parte dei problemi che lui denuncia. Vuole farci fare come nel Medioevo, quando il salasso non funzionava e dicevano che ce ne voleva di più. Chi ha sbagliato (a esser buoni) per trent’anni vada a casa!".

Marco Rizzo

E ancora: "Di fatto la UE e i suoi dirigenti hanno sbagliato tutto quello che potevano sbagliare. Rimasti col cerino in mano, i leader dell'Unione, con la voluta assenza di altri Paesi, segnano il fallimento di una costruzione artata contro i popoli europei. Ci sono periodi della storia in cui i cambiamenti avvengono rapidamente, molto rapidamente. Questo è uno di quelli. L’analisi concreta della situazione può essere di guida per il Popolo Italiano. DSP - Democrazia Sovrana Popolare si sta attrezzando per essere all’altezza di questo compito. Trump e Putin fanno la storia, Macron e gli altri possono solo fare la cronaca. Della loro uscita di scena", conclude Rizzo.



