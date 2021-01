Mastella regista dei "responsabili". "Berlusconi ci pensi, se vuole il Colle"

Clemente Mastella si autoassegna la fascia da capitano dei "responsabili", per sostenere il Conte ter. "Posso dare il mio contributo, - spiega al Corriere della Sera - posso fare il regista. Di certo non mi candiderò più. Il mio è un atto di amore nei confronti del Paese. I numeri a Palazzo Madama sono sempre stati risicati. Ma se tu non escludi il Conte ter apri inevitabilmente una faglia nel M5S. Il gruppo pentastellato è friabile. Ne consegue che se cambi, ad esempio, Alfonso Bonafede e lo togli da via Arenula, ci saranno altri insoddisfatti. Così come ci sono stati nel passaggio dal Conte-1 al Conte-2. I vietcong ci sono, state tranquilli. Renzi? È incredibile quello che sta combinando, è uno stralunato. Pensi a Verdini, invece di fare ipocrita ironia sui responsabili".

"Il presidente Berlusconi - prosegue Mastella al Corriere - ha una sola chances: faccia un atto di coraggio e si distingua come ha fatto col golpe americano dai suoi partners. Sarà apprezzato anche dal Paese e questa sarebbe l’unica possibilità reale per lui di poter pensare di salire al Colle. Mai come in questo momento, l’esperienza della Dc sarebbe fondamentale".