Maternità surrogata, Tiziano Ferro: "Basta! Fate sempre decreti contro i gay"

Maternità surrogata, lo sfogo del cantante per la legge sulla Gpa

Il governo Meloni va di corsa sul provvedimento per rendere quello della maternità surrogata un reato universale. La misura arriverà in parlamento già il prossimo giugno. "Un'accelerazione simile si spiega solo – dice Riccardo Magi, segretario di +Europa – con una ragione ideologica. Secondo me, vogliono una bandierina da contrapporre al mese dei Gay Pride. Perché questa legge è chiaramente discriminatoria contro l’omogenitorialità". Ancora più dura è la reazione di Tiziano Ferro. "Sarebbe - dice il cantante a Grazia - l'ennesimo decreto contro gli omosessuali: avessero almeno il coraggio di dirlo chiaramente. Già ora, Ferro, che vive stabilmente negli Stati Uniti, non accetta le limitazioni della legge italiana: "Quando sono andato al Consolato italiano per registrare i miei figli all’anagrafe, quel modulo da dove il nome del mio compagno Victor era escluso mi è arrivato come uno schiaffo. Allora non li ho iscritti".

"A queste condizioni, - prosegue Ferro - che falsano la realtà del loro stare al mondo, non avranno il passaporto italiano". La legge è bocciata anche dall’Associazione ostetrici ginecologici ospedalieri italiani: «La maternità surrogata – dice il presidente Antonio Chiàntera – non si risolve con un reato internazionale. È stata fatta alla "garibaldina", senza tener conto di tanti attori che ruotano attorno al tema". Anche il Pd è molto diviso al suo interno sul tema, la segretaria Schlein è favorevole alla maternità surrogata ma buona parte del partito che dirige la pensa come il governo Meloni. La senatrice Valeria Valente, Pd, di area femminista, sfida Elly Schlein: "Confido che la segretaria nazionale mantenga la parola e si possa discutere presto tra di noi su questo tema. Io sono contrarissima alla maternità surrogata che rappresenta una mercificazione del corpo delle donne".