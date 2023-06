Utero in affitto, Bettini: "Poveri offrono il corpo e i ricchi lo utilizzano"

Utero in affitto, Schlein in minoranza: anche Bettini è contrario

Nel Pd emerge l'ennesimo caso di divisione interna, questa volta sulla maternità surrogata. La segretaria sulla Gpa (gestazione per altri) si è espressa, dichiarandosi a favore, ma mezzo partito sul tema ha idee diverse. Alcuni nomi di peso dell'ala moderata dei dem hanno infatti sottoscritto in massa una petizione per dire no all'utero in affitto. E il dato ha una doppia valenza politica. Oltre ad aver espresso una posizione diversa da quella del segretario dem, hanno condiviso l'appello con molti esponenti del Terzo polo, sia vicini a Calenda sia renziani. Al gruppo dei contrari si è aggiunto anche Goffredo Bettini, considerato uno dei progressisti del partito. "La pratica Gpa - dice Bettini ad Avvenire - comporta per lo più rapporti mercificati. Ci sono passaggi di denaro. I poveri offrono il corpo, i ricchi lo utilizzano. Inoltre si trasforma il legittimo desiderio di genitorialità in un diritto che interferisce e programma circa il destino di un altro essere umano".

"Una creatura ancora incosciente perché non concepita, - prosegue Bettini ad Avvenire - per la quale sostanzialmente tu decidi di privarla della figura della madre. È del tutto naturale che nel Pd, il mio partito, ci siano opinioni diverse. Tutta la sinistra europea è attraversata da un confronto articolato e non risolto". Bettini però non si schiera apertamente contro la sua segretaria: "La sconfitta delle amministrative è netta. Schlein lo ha dichiarato con onestà. Ma ha chiesto tempo. Si è data come fondamentale obiettivo il voto delle Europee. Per quanto mi riguarda ho intenzione di rispettare questa richiesta di un tempo necessario".