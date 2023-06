Schlein: “La mia figa si riprende". Nel suo libro la sua idea di Sx e del Pd

Perché la sinistra perde? Basta leggere il libro di Elly Schlein (pubblicato da Mondadori): scende in piazza per il cambiamento climatico, in Amazzonia, mentre la regione che ha amministrato va a mollo per opere mai fatte. E la sinistra ha finalmente trovato la sua nuova vocazione: la liberazione della figa

Molti hanno detto che Elly Schlein prima di affermarsi deve farsi conoscere. Dopo che la sinistra è stata sconfitta alle ultime elezioni cosa c’è di meglio del suo libro, La nostra parte, 216 pagine pubblicate nel febbraio 2022 che ingiustamente forse quasi nessuno ha letto.

Elly Schlein “prova a ricostruire il filo che unisce le sfide della sinistra in una visione che manca alla politica”, spiega il lancio pubblicitario dell’opera, “ma che si fa sempre più largo nelle mobilitazioni delle nuove generazioni e nella società”.





Come quando la nostra leader, in un passaggio memorabile, cita il cartello che capeggia, contro il patriarcato, alla Women’s March on London del 2017: “My pussy grabs back”. La mia figa si riprende (la libertà si intende). Un cartello così’ significativo da essere immortalato con parole estatiche in questo capolavoro della letteratura saggistica della sinistra nazionale, che dico nazionale, internazionale, no forse mondiale.

Dopo “Peace e love” e “Yes, we can” oggi il Pd tuona lo slogan “My pussy grabs back”. Argomenti per gli appassionati del tema che aprono orizzonti di gran lunga superiori a categorie fuori moda quali il plusvalore di Karl Marx, il partito comunista come avanguardia del proletariato di Lenin, la rivoluzione culturale di Mao Tse Tung. La sinistra ha finalmente trovato la sua nuova vocazione: la liberazione della f**a.

“Viviamo tempi segnati da incertezza sul futuro”, scrive Elly all’inizio del suo capolavoro. “Se le diseguaglianze sono aumentate e la Terra si trova sull'orlo del collasso non è un caso, ma l'effetto di precise scelte”. Le stesse che lei ha fatto per la prevenzione e il riscaldamento climatico in Emilia Romagna?