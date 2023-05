Schlein è brava, lasciatela lavorare: ascoltate la sua visione del mondo-VIDEO

Pd: Schlein è già sotto assedio, ma ha bisogno di tempo

Elly Schlein dopo solo due mesi è sotto processo all’interno del partito. Alla nuova segretaria del Pd contestano la mancanza di un progetto politico, di una visione del mondo e di un temperamento consono a un ruolo particolare e delicato.

In sostanza, a giudicare da certi commenti, la Schlein sarebbe una carneade da mandare a casa subito. Il Pd dovrebbe liberarsene al più presto e senza indugio perché la segretaria sarebbe del tutto inadeguata. Ma non è così.

Chi, come noi, l’ha sentita in un luogo come il Teatro sociale di Trento, al Festival dell’Economia del Sole 24 ore, ha potuto ascoltarla per 45 minuti di seguito. E apprezzare la sua visione del mondo, le sue idee in materia di economia, fisco, lavoro e pensioni. Non basta: da notare ci sono anche il temperamento e la grinta, sottolineati dai molti applausi di un pubblico che era partito in modo scettico e diffidente, ma che progressivamente si è appassionato ai ragionamenti della segretaria, troppo rapidamente etichettata come "donna dell’armocromia".

Dunque, per il lettore che volesse verificare ciò che ho scritto, e quindi studiarsi meglio il caso Schlein onde evitare giudizi sommari e affrettati, abbiamo cercato e offriamo su Affari il video della sua intervista di sei giorni fa con il direttore del Sole 24 ore Fabio Tamburini. Buona visione e se vi va scrivete sul profilo Facebook di affaritaliani.it per commentare.

GUARDA L'INTERVISTA DI ELLY SCHLEIN