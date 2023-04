"L'armocromia? Schlein vuole addolcire la sua immagine estrema"

Schlein e l'armocromia, Maya Secli: "I colori parlano e la politica è comunicazione"

Considerato lo stile, definito da molti “da compagna uscita da un centro sociale”, non se lo sarebbe aspettato nessuno. Eppure anche Elly Schlein valorizza la sua immagine e si affida all'armocromia, “disciplina che attraverso lo studio dei colori, o meglio lo studio della reazione del nostro incarnato ai colori, ci permette di trovare le cromìe più valorizzanti. L’obiettivo ‘è sentirsi belle da struccate’”, come spiega su affaritaliani.it, Maya Secli, esperta consulente di immagine ed ex allieva di Rossella Migliaccio - celebre guru dell’armocromia in Italia.

Probabilmente sul "sentirsi belle da struccate" Schlein l'ha presa in parola, perchè non indossa - almeno visibilmente - il make up. “Sì e probabilmente lo scalpore che hanno creato le sue dichiarazioni è legato proprio a questa sua naturalezza acqua e sapone. Il fatto però che non si presenti in modo femminile - secondo i canoni tradizionali - non vuol dire che non abbia uno stile suo o che non ci sia una strategia dietro”, spiega Secli.

Non è una contraddizione per una donna di sinistra rivolgersi a qualcuno che curi meglio la propria immagine?

No, anzi, è un gesto dal forte valore politico. Certo, c’è spesso nell’immaginario collettivo una correlazione diretta, del tutto errata, tra la cura dello stile e dei colori e il vestirsi in modo tradizionalmente “elegante”, ma si dimentica che lo stile classico non è l’unico esistente. Lei ha fatto bene a rivolgersi ad un’armocromista, anzi è stata un scelta “furba” perchè il colore comunica e la politica è comunicazione.

Che ne pensa del lavoro svolto sulla Schlein dalla sua collega Enrica Chicchio?

“Credo stia facendo molto bene. La segretaria dem indossa da sempre i colori (non neutri) con grande spontaneità e va assecondato il suo modo fresco e giovane di fare politica e di rivolgersi alle persone “mettendoci la faccia”. In questo senso i colori forti e accesi che contraddistinguono molti suoi look - primi tra tutti il rosso freddo, ciliegia fino ad arrivare al fucsia - esprimono i suoi valori decisi.

E allora la scelta dell’ormai famoso “trench glauco” dai colori delle piante mediterranee come li ha definiti l’armocromista Enrica Chicchio?

Credo si sposino con l’intento di “addolcire” l’immagine di politica ‘troppo estrema’ così che risulti meno eccentrica e spigolosa laddove serve una mediazione, ovviamente a seconda dei contesti. Non vuol dire che non possa continuare a indossare colori più avvolgenti che si accordano con la sua palette cromatica.

Del resto ricordano l'arcobaleno...

Infatti, richiamano a quel mondo a colori per cui si batte.