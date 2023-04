Non solo la segretaria dem Elly Schlein, anche la fidanzata ha l'armocromista

Elly Schlein e Paola Belloni: consulenza di armocromia “in famiglia”

Nell’intervista rilasciata a Vogue, la segretaria del Pd Elly Schlein ha svelato il suo "guilty pleasure". Tradotto: affidare il suo look alle sapienti mani di una professionista. Si tratta di Enrica Chicchio, consulente d’immagine e personal shopper friulana e bolognese d’adozione, come la segretaria dem (le due sono buone amiche).

Le cose in comune - cantava Daniele Silvestri - però non finiscono qui. La fortunata consulente infatti avrebbe proprio fatto il “colpaccio”, riuscendo ad accalappiarsi un 2x1. Chicchio segue anche l'immagine della compagna di Schlein, Paola Belloni.

L'esperta di look, infatti, ha lasciato trapelare la notizia nella caption di un post in cui esprimeva pubblicamente la sua solidarietà alla compagna di Schlein, che a sua volta era appena intervenuta per commentare il coming out “forzato” a cui è stata “costretta” in quei giorni - per via del legame con la segretaria dem - e che apriva alle lamentele con: "Non mi hanno vista arrivare e quindi hanno tirato fuori i teleobiettivi”.

Nel post in questione, la consulente di armocromia scelta dalla coppia, rivela: "Io ho avuto il privilegio di mettere un po’ del mio in questa immagine potente di una donna che reclama la sua voce e protegge il suo spazio".