Schlein: "Mettetevi comodi, qui per restare. Armi a Kiev? No ai fondi Pnrr"

Alluvione, Schlein: "Serve un commissario che conosce il territorio"

"Domani al Parlamento europeo c’è una votazione su un regolamento per aiutare l’Ucraina: il Pd ha due punti fermi. Nessun dubbio al supporto all’Ucraina con ogni mezzo necessario, siamo favorevoli all’avanzamento verso una difesa comune europea. Non è per noi accettabile utilizzare i fondi Pnrr e i fondi di coesione per produrre munizioni e armamenti". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, durante una diretta Instagram. "Soprattutto in presenza di un governo, in Italia, sempre ambiguo sul Pnrr. Il Pnrr lo abbiamo ottenuto per cambiare l’Italia e questo governo sta mettendo in difficoltà comuni e imprese con i suoi ritardi. Non possiamo accettare che i fondi vengano sottratti dalle finalità previste e vogliamo chiarezza su questo", aggiunge Schlein.



IL VIDEO CON LE PAROLE DI ELLY SCHLEIN



Pd: Schlein, cambiamento non pranzo gala, noi qui per restare - "Non molleremo un centimetro su quello che e' il nostro progetto, sul lavoro, sul clima. Il cambiamento non e' un pranzo di gala, il cambiamento e' scomodo. Mettetevi comodi perche' siamo qui per restare". Lo ha detto Elly Schlein durante una diretta Instagram. "Continuate a darci una mano, a sostenerci, a iscrivervi al Pd, sosteneteci con il 2 per mille. Dobbiamo costruire una prospettiva e dare una speranza al paese", aggiunge.



Maltempo: Schlein, serve commissario che conosce territorio - "Stiamo ancora aspettando la nomina del commissario" per la ricostruzione delle zone alluvionate. "Serve chi conosce i territori e non si potrebbero capire scelte diverse se non dettate da interessi di bottega o politici. Il governo faccia in fretta". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in una diretta Instagram.