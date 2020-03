Mattarella: "Da Ue aiuti, non ostacoli". Affondo del Quirinale contro Lagarde

Durissima presa di posizione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Anche se non la cita direttamente, il Capo dello Stato critica aspramente la numero uno della Bce Christine Lagarde che, con le sue scelte e soprattutto le sue parole di oggi, ha provocato il crollo record della Borsa di Milano e il balzo dello spread.



"L'Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sara' probabilmente utile per tutti i Paesi dell'Unione Europea. Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarieta' e non mosse che possono ostacolarne l'azione". E' quanto afferma una nota del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. com-nep