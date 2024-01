Mattarella, Meloni: "Vero, servono retribuzioni giuste e sanità efficiente"

Discorso Mattarella, tutte le reazioni politiche. Salvini e quella sottolineatura polemica

Il messaggio di fine anno del presidente Mattarella ha convinto tutti gli schieramenti politici, da destra a sinistra. Nessuna parola di dissenso verso le parole del Capo dello Stato, un elogio bipartisan. La premier Meloni ha chiamato Mattarella per esprimergli l'apprezzamento personale e dell'intero governo per il messaggio di fine anno rivolto al popolo italiano. "Un intervento di grande profondità e visione, in particolare nel cammino verso la pace e la fine dei conflitti", è il giudizio di Meloni, che ha espresso "particolare gratitudine per la specifica attenzione prestata dal Capo dello Stato alle giovani generazioni, ai loro bisogni e alle loro aspettative". "Piena condivisione", poi, "sulla necessità di sostenere l'occupazione, retribuzioni adeguate e garantire sicurezza sul posto di lavoro e una sanità pubblica efficiente".

Per il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il messaggio di Mattarella "conferma la sua capacità di essere il rappresentante di tutti gli italiani. Tutti i temi sensibili e su cui occorrono parole ferme sono stati toccati dal suo intervento con grande sapienza. Anche la scelta delle parole è stata significativa", osserva La Russa, che confessa di essersi emozionato per l'uso della parola "patria". Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, si dice "grato" per le parole "di fiducia e incoraggiamento". Salvini definisce "chiare" le parole del Capo dello Stato "su pace e lotta a ogni forma di terrorismo, temi su cui la Lega è e sarà sempre in prima linea". Non manca una sottolineatura polemica: "Significativo il passaggio dove il Presidente censura la tendenza a diffondere falsità contro chi viene considerato avversario e addirittura nemico. Un passaggio, questo, particolarmente prezioso per chi, come la Lega, ha subito e sta subendo aggressioni mediatiche e non solo", spiega il titolare delle Infrastrutture.

"Libertà, pace, rispetto della persona, difesa degli anziani, fiducia nei giovani, dignità del lavoro sono i valori ai quali ci richiama il Capo dello Stato. Li condividiamo e li riteniamo i principi ispiratori della nostra azione politica", afferma Tajani. Maurizio Lupi auspica che le parole di Mattarella siano "la stella polare della politica". Mattarella "ha riaffermato i valori e principi della Carta Costituzionale riuscendo a calarli nella contingenza politica, economica e sociale che il Paese e il pianeta stanno vivendo. Pace e giustizia sociale, per il progresso e l'affermazione della democrazia", osserva la segretaria del Pd Elly Schlein. "Il messaggio che arriva questa sera dal Presidente Mattarella è un inequivocabile stimolo a cambiare le cose, a non rassegnarci. Non possiamo che accogliere l'appello a non abituarci all'orrore della guerra e a lavorare subito, urgentemente, per la pace", commenta il leader M5s Giuseppe Conte.