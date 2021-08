Matteo Salvini“ Il M5S voterebbe pure il governo Topolino per le poltrone"

E finalmente Matteo Salvini ha detto quello che in tanti avrebbero voluto sentire: “non ci sarebbe niente di drammatico se il M5S uscisse da questo Governo ma tutto questo non succederà perchè sono attaccati alla poltrona e voterebbero pure con il Governo di Topolino”.

Che dire? Non è altro che la pura verità e i fatti di questi anni lo stanno a dimostrare.

Ma quanti sono gli italiani che di fronte agli errori, alle giravolte, ai no ideologici e a tutto il resto che purtroppo hanno dovuto subire dal Movimento fin da subito dopo le elezioni adesso non vedono l’ora di possa poter girare pagina e mandare a casa tutta questa gente armata solo di buona volontà e, in alcuni casi, nemmeno di quella?

Certo buona volontà perchè sulla preparazione e sulla capacità politica è ancora tutto da discutere e soprattutto dimostrare.

Li abbiamo visti governare con la Lega, poi con il Pd , poi con tutti quanti. Li abbiamo visti minacciare sfracelli e poi scendere a tutti i compromessi possibili in nome di quello che come dice Matteo Salvini, si chiama “attaccamento alla poltrona”.

Tanti politici (a dire la verità non proprio tanti), ma qualcuno c’è stato che ha avuto il coraggio di fare un passo indietro e lasciare per dignità, coerenza o consapevolezza di non poter più fare bene il proprio lavoro. Lo stesso Matteo Salvini e pure l’altro Matteo Renzi ne sono stati due chiari esempi. Questi pentastellati no, nessuno mai ha mollato il colpo anche di fronte a fallimenti evidenti. Il ministro Azzolina e i suoi banchi a rotelle ne sono un primo esempio di tanti altri.

E il leader number two del Movimento Giuseppe Conte , anche lui è un testimonial lampante di “attaccamento”. Ma come ti prendi alla tua età e con la tua professionalità delle accuse che avrebbero fatto incazzare pure un panda e che fai?

Niente, assorbi il colpo e con la faccia serena di un qualsiasi consumato democristiano fai finta di niente e ti metti a governare insieme a quello che ti considera politicamente una “mezza cippa”.

Avrebbero dovuto aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, abolire la povertà ed invece sono stati capaci di creare un progetto, il reddito di cittadinanza che non ha fatto altro che dare soldi in giro per l’Italia creando una specie di meccanismo infernale. Un meccanismo che non crea lavoro, non dà soldi in molti casi dove dovrebbero andare e fa si che molti nemmeno più cerchino uno straccio di lavoro. Un flop a 360 gradi.

Un meccanismo buono, molto probabilmente per garantirsi ancora un po’ di voti soprattutto al Sud.

Insomma tutte queste cose gli italiani ormai le sanno ma nessun politico, fino ad ora, era stato capace di dirle fino in fondo e con chiarezza come ha fatto il leader della Lega.

Perchè gli italiani una volta possono farsi illudere dalla giovinezza e dalla novità e regalare il proprio voto a qualcosa che ritengono nuovo. Una volta però. Una seconda volta, visti i risultati, sarà molto difficile.