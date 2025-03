Matteo Salvini e la sfida della Lega: il Congresso di Firenze e il futuro del partito

Matteo Salvini al Congresso di Firenze: un banco di prova per la Lega

Matteo Salvini ha portato la Lega a vette impensabili. Chi se lo ricorda il 34% alle Europee del 2019? Un risultato storico, figlio di una strategia chiara: trasformare la vecchia Lega Nord in una forza nazionale, capace di sfondare anche al Sud e nelle isole. Oggi, con il congresso federale alle porte, è il momento di capire cosa resta di quel percorso e quale sarà il futuro del partito.

I numeri parlano chiaro: il 25% dei delegati proviene dal Sud e dalle isole, Lazio compreso. Un quarto dell’assemblea. Un risultato impensabile quando la Lega portava ancora la parola “Nord” nel nome. Una crescita che dimostra quanto la metamorfosi sia ormai consolidata, nonostante i nostalgici e gli scettici.

Ma a Firenze, il 4 e 5 aprile, non si parlerà solo di numeri. Ci sarà la sfida politica. Chi si candiderà? Servono da 120 a 200 firme per regione in almeno quattro regioni. Un meccanismo che rende la competizione possibile, ma non scontata. E qui si arriva al punto: davvero Salvini sarà l’unico a correre? Da anni i media raccontano una Lega spaccata, con il segretario sempre sul filo del rasoio, prossimo alla caduta. Ma se non ci sarà un vero sfidante, allora due sono le possibilità: o le fonti malpanciste sono più fumo che arrosto, o qualcuno ha fatto male i conti.

Il congresso sarà un banco di prova, ma chi immagina un Salvini isolato rischia di sbagliare prospettiva. Perché, al netto delle difficoltà, il leader della Lega ha portato il partito a una dimensione nazionale e, piaccia o meno, il suo radicamento resta forte. Firenze sarà il termometro di questa forza. E se davvero ci sarà un avversario credibile, sarà un test anche per chi sogna di voltare pagina.