Meeting di Rimini, bagno di folla per Matteo Salvini

Bagno di folla e selfie per Matteo Salvini al suo primo Meeting di Rimini. Il segretario della Lega, al termine del confronto con gli altri leader in Auditorium è prima andato allo stand della focaccia di Recco, dove si è cimentato con i forni allestiti all'interno; quindi ha visitato lo stand del Cefpas, il Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del personale del Servizio sanitario della Regione Sicilia. "Un viaggio dal nord al Sud della nostra Italia", ha spiegato.