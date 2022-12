Meloni: a inizio 2023 interventi su sicurezza, no Italia che fa finta di non vedere chi viola leggi

Nelle prime settimane del 2023 ci occuperemo di altre materie sulla sicurezza, per difendere il principio di legalità, l’idea di uno Stato che non sia la Repubblica delle Banane dove tutti rispettino le regole. E’ finita l’Italia che fa finta di non vedere chi le viola”.Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della sua rubrica “Gli appunti di Giorgia” pubblicato su Facebook.





Meloni: “Augurio è che 2023 sia anno di vittorie e di ripresa costruito da orgoglio italiani”

“L’augurio che faccio per il 2023 è che sia un anno di vittorie, di ripresa e costruito dall’orgoglio e dall’ottimismo degli italiani, che siano di buon esempio su questo”.Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della sua rubrica “Gli appunti di Giorgia” pubblicato su Facebook





Manovra, Meloni: “Ne vado fiera, è dedicata a futuro e ottimismo della Nazione”

“E’ stata approvata la manovra, una manovra di cui vado fiera. E’ politica, iniziamo a mantenere gli impegni presi con i cittadini. Si dedica soprattutto al futuro e l’ottimismo della Nazione”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della sua rubrica “Gli appunti di Giorgia” pubblicato su Facebook.



Migranti, Meloni: “Obiettivo è fermare partenze con equa distribuzione dei profughi in Europa”

“Il nostro obiettivo rimane fermare le partenze ed una missione europea con l’Africa per aprire lì gli hotspot e valutare chi ha diritto di essere rifugiato in Africa, rimandando gli altri indietro”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della sua rubrica “Gli appunti di Giorgia” pubblicato su Facebook.