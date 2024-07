Meloni a Salvini: 'Evitiamo scontri con l’Ue'. Ddl concorrenza rinviato, ma...

Giorgia Meloni vuole "evitare uno scontro con la Commissione europea" e "di dare a Ursula von der Leyen, un pretesto per bollare l’Italia come «inaffidabile», relegarla in seconda fila nella partita per le nomine Ue", scrive Il Messaggero secondo cui "per poco non si è rischiato l’incidente" nella giornata di lunedì "su un provvedimento che ha gli occhi dell’Europa puntati addosso: il Ddl annuale sulla Concorrenza. Da un lato il leader della Lega Matteo Salvini, deciso a inserire nel disegno di legge la riforma delle concessioni stradali. Dall’altra il dicastero di Raffaele Fitto, fidatissimo ministro agli Affari Ue di Giorgia Meloni, a imporre un altolà"

Nel ddl concorrenza rientra "infatti la riforma delle concessioni autostradali, che prevede lo stop ai rinnovi automatici e interviene anche sui pedaggi. L'obiettivo indicato da Salvini "è evitare eccessivi aumenti e garantire che ci siano i lavori di manutenzione" - - scrive l'Ansa - Si andrebbe verso una tariffa unica nazionale e un intervento dello Stato sulla manutenzione straordinaria. Questo meccanismo non convincerebbe la Commissione europea, preoccupata del possibile impatto sui conti pubblici. Su questo, spiegano fonti di governo, è nato il confronto in pre-Cdm: il timore dei rilievi di Bruxelles avrebbe spinto i funzionari del ministero degli Affari europei a chiedere la frenata'.

Salvini avrebbe dunque chiesto il rinvio last minute. "Lo stallo potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni: fonti di governo garantiscono che il provvedimento riatterrerà in Cdm «entro la fine della settimana", riporta Il Messaggero. "Ma l’episodio è sintomatico di un doppio registro che convive al governo in queste settimane di grandi manovre europee. Dopo il no di Fratelli d’Italia alla rielezione di Ursula von der Leyen a capo della Commissione, Meloni ha chiesto ai suoi una tregua nei toni e nelle uscite pubbliche sull’Ue".

"Dai prossimi giorni ripartiranno le trattative per ritagliare all’Italia un posto al sole nella prossima Commissione e assicurare un portafoglio economico di peso per Fitto - sottolinea Il Messaggero - Per questo lo scontro continuo fra i due vicepremier, Tajani e Salvini, proprio sul terreno europeo, un botta e risposta che va avanti da giorni, ha infastidito la commander-in-chief del centrodestra che negli ultimi giorni ha sentito entrambi al telefono e ieri si è intrattenuta a margine del Cdm con il ministro degli Esteri di Forza Italia".

Sul fronte ddl Concorrenza, la sua approvazione è tra gli obiettivi richiesti dal Pnrr per sbloccare la settima rata del piano entro il 31 dicembre e portare 18,2 miliardi di euro nelle casse dello Stato.

Governo: Fitto, Ddl concorrenza? Fiducioso troveremo sintesi

"Abbiamo altri due Consigli dei ministri da qui alla pausa estiva, ritengo che possa esserci la possibilità di valutare bene questo testo importante che ha bisogno di un approfondimento. Vorrei valorizzare il valore del confronto con la Ue, spesso preventivo, per evitare di creare problemi, procediamo anche su questo con lo stesso metodo. Sono fiducioso che si potranno trovare su tutti i punti gli equilibri giusti". Lo ha detto il ministro per gli Affari Ue Raffaele Fitto al termine della cabina di regia che ha approvato la quinta relazione semestrale sul Pnrr, interpellato sullo slittamento dell'approdo del Ddl concorrenza in Cdm.

Concorrenza: Urso, su dehors no proroghe, soluzione strutturale

"Non possiamo andare di proroga in proroga. In questo provvedimento ci sarà una soluzione strutturale che abbiamo concordato con i Comuni, con il ministero dei Beni culturali, con le sovrintendenze". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso a margine della presentazione dell'hub RigeneRare organizzato da Iren alla Camera, rispondendo a una domanda sul Ddl Concorrenza e sulla questione dei dehors. "Non è questo il problema", risponde il ministro a chi gli chiede se sul tema dei dehors si fosse trovato un accordo, visto lo slittamento del ddl Concorrenza, che era atteso oggi nel Cdm.

LEGGI ANCHE - Pier Silvio Berlusconi sposta Forza Italia a sinistra con il Pd? Lo scenario che fa tremare la Meloni