Pier Silvio Berlusconi sposta Forza Italia a sinistra con il Pd? Lo scenario che fa tremare la Meloni

Forza Italia a sinistra, lo scenario che fa tremare la Meloni

Dopo aver bruciato i rapporti con il Paese fondatore dell’Unione Europea con il voto contrario alla rielezione di Ursula von der Leyen, oltre alla paura di finire ai margini dei Paesi che contano, un altro fatto preoccupa Giorgia Meloni.

Sì perché secondo quanto scrive Dagospia, Forza Italia potrebbe cambiare “sponda” uscendo dal Centrodestra. La tesi verte sugli interessi imprenditoriali in Germania di Pier Silvio Berlusconi (secondogenito di Silvio, AD di Mediaset) e i rapporti con Friedrich Merz, a capo del partito tedesco della CDU, in modo da favorire il viaggio dell'azienda per diventare un broadcaster europeo.

Secondo le indiscrezioni, sarebbero molte le voci da Berlino che sussurrano agli eredi di Berlusconi (non solo Pier Silvio, ma anche Marina) di mollare un governo ormai impresentabile e di “ultra-destra”. Tra l’altro, gli scontri con Giorgia Meloni non sono mancati. Vedasi la tassa sugli extra profitti delle banche o il taglio del canone Rai.

Così, fiutando il pericolo di venire abbandonata da Forza Italia, la premier potrebbe addirittura scegliere di dimettersi e chiamare le elezioni anticipate.

Come scrive Dagospia, a questo punto potrebbe succedere di tutto, ma se i due Berlusconi assicurano il capo dello Stato che Forza Italia è pronta a mollare l’ultra-destra di Meloni e Salvini, per allearsi con la sinistra del Pd, Mattarella stavolta, invece di chiamare il Draghi di turno, si fa portare subito il Decreto di scioglimento delle Camere…