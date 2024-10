Meloni alla festa del Tempo: "Migranti in Albania? Accuse di danno erariale da chi ha voluto il Superbonus"

Manovra: Meloni, "Senza superbonus 20mila euro in più a pensionato"

"Abbiamo fatto una manovra da 30 miliardi per il 2025 e per il 2025 abbiamo da pagare 38 miliardi di euro di superbonus che ci è servito a ristrutturare meno del 4% di case degli italiani, prevalentemente seconde case. Con quelle risorse avremmo potuto aumentare le pensioni minime di 20mila euro per ciascun pensionato minimo". Così la premier Giorgia Meloni alla festa per gli 80 anni del Tempo, rispondendo alle critiche del leader M5S Giuseppe Conte sugli aumenti delle pensioni minime.

Governo: Meloni, "Bilancio dopo 2 anni? Sono in pace con mia coscienza"

Se tornasse indietro cosa non farebbe? "Forse non mi ricandiderei..." scherza la premier Giorgia Meloni, intervistata da Tommaso Cerno alla festa per gli 80 anni de Il Tempo. "Non me ne viene in mente nessuna. Sicuramente ci sono stati errori di valutazione, cose venute bene e altre meno. Ma il mio bilancio personale è che sono in pace con la mia coscienza, che è una ragazza molto aggressiva, pesante. Non avrei potuto lavorare di più e metterci più entusiasmo, passione e sacrificio" ha rimarcato la presidente del Consiglio.

Migranti: Meloni, "Non normale che europarlamentari Pd chiedano a Ue di punire Italia"

"Sono rimasta colpita dalla richiesta degli europarlamentari Pd di aprire una procedura di infrazione contro l'Italia per il protocollo Italia-Albania. Mi corre l'obbligo di ricordare che il protocollo è stato approvato dal Parlamento della Repubblica italiana e non è normale che rappresentanti italiani vadano in Europa a chiedere che l'Italia venga punita". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della festa per gli 80 anni de Il Tempo.

Migranti: Meloni, 'protocollo con Albania funzionerà, non consento venga smontato'

"Avevo messo in conto che ci sarebbero stati degli ostacoli" ma "il protocollo Italia-Albania funzionerà. Non consentirò che un modello che abbiamo individuato, nel pieno rispetto del diritto italiano ed europeo, venga smontato perché c'è una parte della politica che non è d'accordo su questa lettura e su come deve essere gestita l'immigrazione. Sono determinata ad andare avanti". Così la premier Giorgia Meloni, ospite alla festa per gli 80 anni de Il Tempo. La presidente del Consiglio ha inoltre definito "irragionevole" la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha bocciato il trattenimento dei migranti nel centro in Albania.

Migranti: Meloni, 'accuse di danno erariale da chi ha voluto superbonus, anche no'

"Accuse di danno erariale da chi ha voluto il superbonus e i banchi a rotelle anche no..." ha detto la premier Giorgia Meloni alla festa per gli 80 anni de Il Tempo, in merito alle accuse di danno erariale mosse dalle opposizioni per quanto riguarda il protocollo Italia-Albania.

Mic: Meloni, 'su nomine Maxxi perché Report non chiede conto a Melandri?'

"Apprendo dalle agenzie che ci sarebbe un presunto conflitto di interessi tra l'attuale dimissionario capo di gabinetto" del ministro Giuli "e un'altra persona" che "risale ai tempi della gestione Melandri del Maxxi. Queste nomine non sono state fatte da Giuli. Si deve chiedere conto a chi c'era allora, perché" l'inchiesta di Report "esce adesso?". Così la premier Giorgia Meloni, rispondendo alla festa de Il Tempo a una domanda sulle anticipazioni di Report relative alla vicenda che ha portato alle dimissioni del capo di gabinetto del ministro della Cultura Giuli, Francesco Spano.

Liguria: Meloni, "ottimista per regionali, bene che nessuno ne stia parlando"

Per le regionali in Liguria "sono ottimista ma non amo parlare di queste cose prima, per un fatto scaramantico. Mi fa ben pensare il fatto che nessuno ne stia parlando e voglio ringraziare Marco Bucci per aver accettato questa candidatura: ho considerato vergognosi gli attacchi per essersi candidato nonostante la sua malattia. Penso abbia fatto una scelta molto coraggiosa: nessuno di noi sa quanto tempo ha a disposizione, la differenza la fa come lo spendi questo tempo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della festa per gli 80 anni del quotidiano Il Tempo.

Emilia Romagna: Meloni, 'non mescolare alluvione con tema voto, chiamerò Lepore'

Per le regionali in Emilia Romagna "vedremo, ma non mescolerei il tema dell'alluvione con il tema elettorale. Trovo che dividersi su queste questioni non sia intelligente, dobbiamo insieme studiare delle soluzioni strutturali. Ho visto un sacco di polemiche da una parte e dall'altra che non aiutano e non piacciono ai cittadini". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della festa per gli 80 anni de Il Tempo alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. "Ho visto un messaggio del sindaco di Bologna Lepore, che chiamerò tra stasera e domattina" ha poi affermato la presidente del Consiglio. Tornando sulle regionali in Emilia Romagna ha aggiunto: "A mano a mano che si avvicinano le elezioni proporremo la nostra ricetta come alternativa a quella dei nostri avversari".