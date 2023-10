Meloni: "Anche io sono un essere umano...". E buca la festa del governo. Video

"Se state guardando questo video vuol dire che non sono riuscita a partecipare di persona e davvero mi dispiace da morire ma in fondo anche io sono un essere umano"

"Anche io sono un essere umano..." Giorgia Meloni, ammaccata dal caso della separazione con Andrea Giambruno, buca la festa di compleanno del suo governo, a un anno esatto dal giuramento al Quirinale, e manda un video alla kermesse di Fratelli d'Italia.

"Se state guardando questo video vuol dire che non sono riuscita a partecipare di persona e davvero mi dispiace da morire ma in fondo anche io sono un essere umano e se c'e' qualcuno a chi posso chiedere comprensione penso che siano i simpatizzanti di Fratelli d'Italia". Cosi' il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video trasmesso al teatro Brancaccio di Roma, dove oggi si tiene la kermesse di Fratelli d'Italia per un anno di governo. Il video, spiega la stessa Meloni, e' stato registrato al Cairo, dove il premier ha partecipato ieri al vertice internazionale per la pace. "Scusatemi, vi voglio bene", aggiunge alla fine del video Meloni.

Governo, Meloni: contro di noi cattiveria mai raggiunta - "A un anno di distanza, a quegli italiani che ci sostenevano allora, se ne sono aggiunti altri che ci riconoscono serietà e coerenza, che hanno visto che non abbiamo interessi personali da perseguire e che abbiamo il coraggio e la pazienza per scardinare una a una le incrostazioni di potere che hanno affogato questa nazione, riformare nel profondo quello che va riformato senza guardare in faccia a nessuno". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni nel contributo video trasmesso al termine della kermesse di fratelli d'Italia "l'Italia vincente" al teatro Brancaccio di Roma. "E questa - ha sottolineato Meloni - è anche la ragione per la quale la cattiveria verso di noi, i metodi che si utilizzano per tentare di indebolirci, hanno hanno raggiunto vette mai viste prima".

