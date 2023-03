Ucraina, Meloni: "Armi? Giusto darle a Zelensky". Sei d'accordo? VOTA

Ucraina, sondaggio online sull'invio di armi. VOTA



Giorgia Meloni tira dritto e difende l'invio di armi, anche italiane, all'Ucraina. A Bruxelles ha detto: "Io ho detto come la penso: non c'e' nell'attuale contesto misura piu' efficace di garantire un equilibrio tra le forze in campo. L'unico modo per costringere, se vogliamo, a una negoziazione che dev'essere giusta, non si puo' prescindere da chi e' l'aggressore e chi e' l'aggredito".