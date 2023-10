Meloni, che flop al vertice europeo. Il piede in due scarpe non funziona

Vertice Ue, ad affossare la premier i suoi amici di Ungheria e Polonia. E sarà costretta a scegliere tra Budapest-Varsavia e Bruxelles-Berlino-Parigi



La chiave di lettura del Consiglio europeo di Granada (Ue più altri Paesi come il Regno Unito) è molto semplice: la strategia di Giorgia Meloni del piede in due scarpe la mette in ginocchio. E ad affossare la premier sono proprio i suoi amici: Polonia e Ungheria.

La presidente del Consiglio ha finalmente incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, dopo le polemiche sulle Ong cercando di rinsaldare l'asse con la Germania. Ma nello stesso momento il suo principale alleato Viktor Orbán ha affermato che "l'Ue stupra Ungheria e Polonia".

Un bel guaio per Meloni. Da un lato è costretta a cercare di ricucire con Berlino, cercando la sponda di Londra (comunque fuori dall'Unione), grazie anche al buon rapporto ritrovato con il presidente francese Emmanuel Macron, ma dall'altro i suoi principali alleati in ECR (Conservatori e Riformisti), ovvero Varsavia e Budapest, insultano l'Ue e bloccano ogni tipo di accordo sui migranti. Visto che serve l'accordo di tutti i 27 Stati membri.

E così per l'Italia, ancora una volta, nessun risultato concreto. Meloni dovrà scegliere in vista delle elezioni europee: restare all'opposizione con Ungheria e Polonia (e non contare praticamente nulla) o snaturarsi appoggiando la riedizione della maggioranza Ursula (o Metsola) con le sinistre regalando a Salvini un'autostrada a destra.

CONSIGLIO EUROPEO INFORMALE DI GRANADA, IL VIDEO DEL PUNTO STAMPA DI GIORGIA MELONI

Vertice Ue, Meloni-Scholz soddisfatti dall'accordo sui migranti

Nel frattempo, secondo quanto riferisce una nota di Palazzo Chigi, dopo il bilaterale tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Cancelliere federale della Repubblica di Germania, Olaf Scholz, a margine del Consiglio Europeo informale di Granada, i due Capi di Governo hanno espresso soddisfazione per l’intesa raggiunta a Bruxelles sul Regolamento “Crisi e forza maggiore” riguardo i migranti. I due leader, nel constatare l’ottimo livello della cooperazione tra Roma e Berlino, si sono dati appuntamento al Vertice intergovernativo italo-tedesco, che si terrà in Germania a fine novembre.