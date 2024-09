Meloni: "Con vicepresidenza l'Italia torna protagonista in Ue". M5s molto critico, "difficile il sì". I Verdi: "Non avrà vita facile"

Meloni, con vicepresidenza Italia torna protagonista in Ue

"Congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a Vice Presidente Esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito UE. L'Italia torna finalmente protagonista in Europa". Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social. "In bocca al lupo Raffaele - aggiunge -, siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico nell'interesse dell'Europa e dell'Italia".

"La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione Ue e' un'ottima notizia che conferma la credibilita' ed il ruolo di peso che l'Italia svolge e continuera' a svolgere in Europa! Un successo del governo.Congratulazioni Raffaele!". Cosi', in un post su X, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.

"Buon lavoro a Raffaele Fitto, nominato vice presidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme, certi che saprà portare avanti gli interessi dell'Italia con buonsenso e concretezza". Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

"Valuteremo il neo commissario Raffaele Fitto alla prova dei fatti, certo è che i suoi compagni di partito e gli alleati di governo in Italia saranno i suoi peggiori avversari in Europa: Meloni e Salvini, davanti alle difficoltà che attendono il governo italiano sui conti pubblici e la manovra, faranno di tutto per scaricare la colpa della loro incompetenza e approssimazione sull'Unione europea, come hanno sempre fatto su tutto, dall'economia ai diritti. Fitto dovrà innanzitutto difendersi da loro e dall’antieuropeismo del governo Meloni". Lo scrive su X il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

"Buon lavoro a Raffaele Fitto, nominato vice presidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Un risultato importante, frutto di lavoro, impegno e competenza. Una nomina che sancisce il riconoscimento del peso e del ruolo di protagonista che l'Italia ha ritrovato in Europa grazie al Governo Meloni". Cosi su Facebook il ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Ue: fonti Renew, a Fitto chiederemo su riforma fisco e balneari Strasburgo, 17 set. (LaPresse) - Gli eurodeputati di Renew porranno a Raffaele Fitto, indicato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen come vicepresidente esecutivo e commissario per le Riforme e per le politiche di coesione, domande sulla riforma fiscale, sui balneari e sull'attuazione della transizione verde durante le audizioni dei commissari nelle commissioni al Parlamento europeo. Lo spiegano fonti di Renew.

"Il fatto che un candidato di un governo di estrema destra venga nominato vicepresidente della Commissione Ue resta una grande preoccupazione per il gruppo dei Verdi". Così la co-presidente dei Verdi Ue, Terry Reintke, sulla nomina di Raffaele Fitto che potrebbe "creare un pericoloso spostamento verso l'estrema destra nella Commissione e mettere a repentaglio la maggioranza pro-democratica". Il gruppo - ha aggiunto - "non darà vita facile a Fitto" durante le audizioni di fronte all'Eurocamera.

Il M5s è molto critico verso Raffaele Fitto e fonti del Movimento interpellate in merito rispondono che è difficile che la delegazione europea possa votare a favore, "in virtù anche dei magri risultati dell'implementazione del Pnrr" in Italia. L'argomento sarà al centro di una riunione degli europarlamentari pentastellati dopo l'audizione di Fitto nelle commissioni competenti. Al momento il no è la scelta più accreditata.