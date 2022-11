Meloni si schiera con Confindustria: "Stessa visione sociale"

Meloni: "Nessuno meglio di chi fa impresa sa quanto conta il rispetto degli impegni presi"



"C'è tanto da fare, abbiamo bisogno delle energie migliori di questa nazione. Quindi le porte di questo governo saranno sempre aperte a chi vuole offrire proposte, a chi ha soluzioni efficaci e sono certa che Confindustria, che voi, sarete sempre protagonisti di questo percorso". Giorgia Meloni si accomiata così, nel corso di un video intervento in collegamento da Roma, dall'Assemblea Generale 2022 di Assindustria Venetocentro e Confindustria Venezia-Rovigo.



Il presidente del Consiglio aggiunge che "questa strada noi vogliamo percorrerla camminando a fianco del nostro sistema produttivo e industriale, atteso che nessuno meglio di chi fa impresa sa cosa sia la cultura del lavoro". "Ma anche perchè - riprende Meloni - penso che nessuno meglio di chi fa impresa sappia quanto conti il rispetto degli impegni presi e questo - avverte - anche alla politica vale la pena di insegnare, diciamo così". "E poichè noi vogliamo rispettare gli impegni assunti con i cittadini italiani possiamo trarre buon esempio su questo dal vostro mondo".

Meloni delinea dunque una comunanza di intenti con il mondo dell'impresa, nel segno di una "visione sociale" che "questo governo condivide con la Confindustria", spiega, anche perchè, incalza, "non può esistere welfare se a monte non c'è chi genera ricchezza". Alla platea confindustriale, il presidente del Consiglio manda a dire che "le misure perderanno di qualsiasi efficacia se non riusciremo a garantire alle imprese un contesto differente da quello fin qui trovato nel rapporto con lo Stato e il governo" e ricorda infatti che "sin dal mio insediamento ho sottolineato due principi fondamentali: non disturbare chi produce, e rimettere al centro il confronto con i corpi intermedi".



"Insieme - propone - dobbiamo ragionare di fissare gli obiettivi e trovare le soluzioni per arrivarci. La sfida al dialogo non è formale: vorrei davvero - dice ancora Meloni - che si potesse ragionare come persone, mondi che ragionano verso gli stessi obiettivi, per risposte che servono al mondo produttivo e non solo. Perchè siamo consapevoli - sottolinea - che se l'industria va bene va bene anche la nazione".



Del resto, rileva ancora "possiamo anche avere un confronto circoscritto sulle necessità quotidiane, ma la grande sfida del confronto oggi è ragionare di strategia", e qui Meloni torna a rilevare che "questa nazione non ha una strategia industriale da troppo tempo".