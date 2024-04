Meloni: "Draghi in Ue? Filosofia. Spero in un'Europa diversa"

Meloni a Bruxelles: "Draghi in Ue? Prima il voto ai cittadini"

"Io sono contenta che, chiaramente Mario Draghi è una persona molto autorevole, si parli di un italiano per un ruolo del genere. Dopo di che io continuo a dire una cosa banale e cioè che tutto questo dibattito qui e' filosofia". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del vertice Ue. "Ma non è così che funziona: cioè questa tendenza a tentare di decidere chi fa cosa prima che i cittadini votino è una tendenza sulla quale non mi troverete mai perchè funziona che i cittadini votano, che decidono chi ha più peso e chi ha meno peso per fare le proprie proposte che stabiliscono quali sono le maggioranze possibili", ha aggiunto. "E all'esito di questo ragionamento si comincia a parlare dei nomi. Per cui a me non interessa questo dibattito, non parteciperò a questo dibattito", ha evidenziato.

Meloni a Bruxelles: "Chi vuole cambiare la 194 è la sinistra, non noi"

Sulla questione dell'aborto "ho visto anche delle fake news. Chi vuole cambiare la 194 è la sinistra, non noi. Noi vogliamo garantire solo scelte libere". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Ue.

Meloni a Bruxelles: "Sulla par condicio fake news, regolamento invariato"

"Anche quest'altra grande fake news sulla par condicio mi ha divertito, cioè mi ha divertito che oggi si sostenga che io voglio controllare la stampa e voglio limitare la par condicio perchè il regolamento rimane quello che c'era prima. Quindi fatemi capire se oggi io voglio controllare la stampa perchè il regolamento rimane quello che c'era prima, prima controllavano la stampa in campagna elettorale ed era ok?". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del vertice Ue. "Ogni giorno leggo delle ricostruzioni obiettivamente surreali. Adesso vogliamo mandare in carcere i giornalisti quando la proposta che toglie il carcere ai giornalisti per diffamazione ha come prima firma Alberto Balboni di Fratelli d'Italia. Perche' vi comunico che il carcere per i giornalisti per diffamazione c'e' e c'e' una legge di Fratelli d'Italia che sta togliendo il carcere per diffamazione. Quindi e' tutto un po surreale", ha aggiunto.

"Sono stata anche lo scorso anno a deporre una corona di fiori con il presidente della Repubblica, come faccio sempre per le celebrazioni di questa nazione e lo faccio con il massimo rispetto del mio ruolo. Quello che avevo da dire sul fascismo l'ho detto cento volte e non ritengo di doverlo ulteriormente ripetere".

Meloni a Bruxelles: "Proposta debito comune Ue sostenuta dall'Italia"

"La proposta del debito comune è sostenuta dal governo Italiano". "Enrico Letta pone la questione che poi e' stata ripresa anche nel dibattito successivo e nelle conclusioni del Consiglio circa la capacita' di riaprire un dibattito per mobilitare capitali privati su queste sfide, per fare in modo che quei capitali possano rimanere nel mercato europeo invece di trovare, troppo spesso, condizioni migliori in altre realtà", ha spiegato.

Meloni a Bruxelles: "Salis candidata? Il lavoro del Governo non cambia"

"Per quello che riguarda Ilaria Salis non non so se si candiderà", "non credo che cambi nulla rispetto al lavoro che il Governo sta facendo e che penso debba garantire". "Io ho già detto che la politicizzazione di questa materia secondo me non so quanto aiuti la risoluzione del caso in sè ma poi ovviamente ognuno fa le scelte che vuole fare, e particolarmente quelli che riguardano Ilaria Salis in sè non mi permetto di giudicarle, saranno scelte che avrà valutato. E non cambia assolutamente niente", ha aggiunto.

Meloni a Bruxelles: "Spero che a giugno ci sarà un'Ue diversa"

"Questo è l'ultimo Consiglio europeo di questa legislatura e nonostante il lavoro fatto in questi mesi, come quello sui migranti, spero che quando ci incontreremo a giugno saremo di fronte a un'Europa diversa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Ue.