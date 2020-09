Meloni eletta presidente dell'Ecr. Prima italiana a capo di un partito Ue

Giorgia Meloni leader della destra. Prima italiana a guidare un partito Ue

Giorgia Meloni continua la sua ascesa. Dopo avere con il suo partito, stando agli ultimi sondaggi, praticamente agganciato il M5s al 16% nei consensi, per la leader di Fratelli d'Italia - si legge sul Corriere della Sera - arriva anche una nomina importante. Sarà lei a rappresentare i conservatori nel Parlamento europeo. Ieri a tarda sera è stata eletta presidente dell’Ecr Party che a livello europeo rappresenta la destra di governo e quella che si candida a diventarlo. Una nomina prestigiosa — nessun politico italiano aveva mai presieduto partiti europei come il Pse e il Ppe —, coerente con un percorso da tempo intrapreso.

La Meloni - prosegue il Corriere - sa benissimo che nella sfida mai dichiarata ma nei fatti con Salvini, l’accreditamento internazionale ha un peso cruciale. E da due anni si muove per guadagnarselo, attraverso una rete sempre più fitta di relazioni tessute in Europa sia da Fitto sia da Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI, e in America da più contatti diretti che hanno portato a due visite con incontro informale con Trump, una nel 2019 al Cpac (convegno annuale degli attivisti conservatori) e l’altra lo scorso febbraio a Washington al National Prayer and Breakfast, ristretto circolo della destra Usa.

Girogia Meloni: "Con Ecr per un'Europa di nazioni e patrioti"

"Ieri ho avuto il grande onore di essere stata eletta presidente di Ecr, il partito dei conservatori europei che raggruppa più di 40 partiti europei e occidentali. Ringrazio la famiglia dei conservatori per la grande fiducia che mi è stata data". Lo scrive Giorgia Meloni su Facebook. "Continueremo insieme a lavorare e a batterci per un’Europa confederale di Stati liberi e sovrani. Fratelli d’Italia - prosegue - è sempre più protagonista nel quadro politico internazionale: contro lo strapotere dei tecnocrati e dei burocrati, per costruire un’Europa che sappia difendere la sua identità e quella delle nazioni che la compongono. Un’Europa di patrioti".

Giorgia Meloni eletta presidente dei Conservatori europei (ECR). IL COMUNICATO UFFICIALE

Il Partito dei Conservatori e Riformisti europei (ECR) è lieto di annunciare l'elezione di Giorgia Meloni come nuovo Presidente. La sua indicazione è stata approvata all’unanimità nella riunione del Consiglio del partito ECR lunedì 28 settembre dopo le elezioni. La Meloni è anche la leader del Partito Fratelli d'Italia in Italia ed è attualmente l'unica donna leader sia di un partito politico europeo che di un importante partito italiano. Oltre all'elezione di Giorgia Meloni, è stata rieletta Segretario generale Anna Fotyga, europarlamentare polacca, e Tesoriere l'eurodeputato spagnolo Jorge Buxadé.

Biografie

Presidente - On. GIORGIA MELONI:

Giorgia Meloni, politico e giornalista, leader di Fratelli d’Italia. Inizia il suo impegno politico a 15 anni ed è deputato della Repubblica dal 2006. Nella XV Legislatura (2006-2008) è vicepresidente della Camera dei deputati. Meloni detiene ancora oggi il record di ministro più giovane nella storia della Repubblica d'Italia: nel 2008, infatti, a 31 anni assume l'incarico di Ministro della Gioventù. Nel 2012 fonda Fratelli d'Italia, di cui è presidente nazionale e che oggi si attesta quale terzo partito italiano. È l'unica donna segretario di partito in Italia.

Segretario generale - ANNA FOTYGA MEP: Anna Fotyga è un membro del Parlamento europeo dalla Polonia per il partito Diritto e giustizia (PiS). In precedenza è stata Ministro degli Affari esteri della Polonia. Durante il mandato 2014-2019 del Parlamento europeo è stata Presidente della Sottocommissione per la sicurezza e la difesa. Nel 2020 è stata nominata dal Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg al Comitato per il processo di riflessione della NATO.

Tesoriere - JORGE BUXADÉ MEP:

Jorge Buxadé è un avvocato spagnolo e membro del Parlamento europeo, eletto per la prima volta nel 2019 per il partito Vox, di cui è anche vicepresidente. Al Parlamento europeo fa parte della Commissione per gli affari interni e le libertà civili, della Commissione speciale sull'interferenza estera e della Delegazione Ue presso l'Unione del Mediterraneo.

È quanto comunica in una nota ECR.