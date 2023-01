Meloni incontra il premier nipponico Kishida. “Giappone partner strategico”

Italia-Giappone, Meloni incontra Kishida: “Posizioni tra Paesi molto allineate”

Nella giornata di oggi, 10 gennaio, la premier Giorgia Meloni ha ricevuto a palazzo Chigi il primo ministro del Giappone Fumio Kishida. Un lungo incontro, partito “dagli eccellenti rapporti bilaterali e da un interscambio 12 miliardi di euro l'anno. Vogliamo lavorare con la presidenza giapponese" del G7 su molti dossier sul tavolo, "a partire dalla tutela dell'ordine internazionale, dal rafforzamento della sicurezza economica, delle catene di approvvigionamento alla lotta ai cambiamenti climatici". Si tratta di "sfide molto importanti – ha dichiarato la premier Meloni – Le questioni da discutere sono tantissime, ma le posizioni sono molto allineate".

Ucraina: Meloni, garantire tutto il sostegno a Kiev e stabilità regione indopacifico

A iniziare dal conflitto russo-ucraino, nell’ambito del quale la presidente del Consiglio ha garantito "tutto il sostegno all'Ucraina”, ad ancora alla “stabilità e della prosperità dell'Indo-pacifico: credo che sia una regione fondamentale per il nostro futuro, un'area sempre più strategica ma anche una macro-regione con grandi nodi da risolvere".

Del resto la visita a Roma del primo ministro giapponese Kishida si inserisce all’interno di un quadro di relazioni diplomatiche molto fitto tra i due Paesi: “Il Giappone è per l'Italia ‘un partner strategico con cui condivide valori e principi democratici fondamentali". Relazioni “bilaterali alimentate da un intenso scambio di visite politiche, da un ampio spettro di cooperazioni settoriali, da una positiva dinamica delle relazioni economico-commerciali e da uno stretto raccordo in ambito G7 e G20".

I due Paesi, si legge sul sito dell'ambasciata "mantengono uno stretto coordinamento in ambito G7/G20 su tutti i temi prioritari dell'agenda internazionale, a partire dalle strategie di contrasto ai cambiamenti climatici e alla lotta contro la pandemia da Covid-19”. Anche la collaborazione nel settore della sicurezza e dell’economia ha fatto registrare significativi sviluppi, come testimoniano le esercitazioni navali congiunte, svoltesi a maggio 2021 nel Golfo di Aden, tra le Forze di Autodifesa giapponesi e le navi italiane impiegate nel quadro della missione UE NAVFOR. E ancora l'accordo di partenariato Ue-Giappone, il primo siglato con il secondo partner commerciale dell'Unione europea in Asia, che è anche la quarta economia del mondo.