Meloni mette in guardia sul Patto Ue: "Parametri precedenti? Una tragedia"

Auto: Meloni, Ue non decide tecnologie verdi, confidiamo in ok a biocarburanti

“Non si può pensare che gli investimenti necessari a rendere competitivo il nostro sistema non vengano tenuti in considerazione nella governance. Io credo che la sfida debba essere, rispetto a quello che abbiamo visto in passato, e per noi sarebbe tragico tornare ai parametri precedenti, una governance più attenta alla crescita e non solamente attenta alla stabilità. Ci sono dei passi in avanti ma su questo bisogna ancora lavorare molto". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando a Bruxelles, al suo arrivo all'Europa Building per partecipare al Consiglio europeo.