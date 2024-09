G7 Parlamenti a Verona, Giorgia Meloni rinuncia: solo un video-collegamento

Meloni non va a Verona. Videocollegamento per G7 Parlamenti

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non presenzierà alla 22esima riunione dei presidenti delle Camere Basse e dei Paesi G7 a Verona. La premier interviene in collegamento video. La scelta di non partecipare influenza, probabilmente, dal caso Sangiuliano.

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, aprirà i lavori questa mattina della 22esima riunione dei Presidenti delle Camere Basse e dei Paesi G7, nella sala consiliare di Palazzo del Podestà. Alla sessione inaugurale, oltre alla premier, interverranno anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e il presidente della Verkhovna Rada ucraina, Ruslan Stefancuk. Seguiranno tre sessioni di lavoro.