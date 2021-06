Meloni: "Ogni parlamentare di Fratelli d'Italia fa il lavoro di tre persone"

"Siamo l'unico partito di opposizione e siamo presente su ogni provvedimento con le nostre proposte. Ogni parlamentare di Fratelli d'Italia fa il lavoro di tre persone". Sono le parole che la leader FdI Giorgia Meloni ha espresso durante la conferenza stampa di presentazione del II congresso nazionale di Azione Universitaria. Poi continua: "Quindi rispedisco al mittente la presunta accusa di non avere una classe dirigente adeguata. E sono pronta a mettere a confronto la classe dirigente di FdI con quella di tutti gli altri partiti attualmente presenti in parlamento".

Poi sul M5s: "Non entro nel dibattito interno di un altro movimento politico ma mi fa un po’ sorridere sentire Beppe Grillo che dice che Conte non è in grado di guidare il Movimento quando lui stesso lo ha piazzato a guidare il Governo della Nazione" aggiunge Meloni nel corso dell'incontro alla sede del partito. "Non vedo un futuro molto roseo per il Movimento, indipendentemente da chi lo guidi, non è una questione di leadership ma di identità, perché ha tradito tutte le promesse e gliimpegni assunti negli anni e oggi non ha più argomenti. Credo che si vada verso un sistema sempre più bipolare e questa è una buona notizia".