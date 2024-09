Meloni: "No a nazioni di seria A e B. L'IA catastrofica se non è goovernata"

Onu, Meloni: tempo di crisi, dobbiamo agire senza tentennamenti



La riforma dell'Onu sarà "efficace se con regole giuste e condivise: qualsiasi revisione della governance dell'Onu, e in particolare del Consiglio di sicurezza, non può prescindere dai principi di uguaglianza, democraticità e rappresentatività. Ha senso se è per tutti e non solo per alcuni. Non ci interessa creare nuove gerarchie e non crediamo che debbano esserci nazioni di Serie A e Serie B". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al 'Vertice del Futuro', nell'ambito dell'Assemblea generale dell'Onu a New York.



Onu, Meloni: tempo di crisi, dobbiamo agire senza tentennamenti - In uno "scenario così complesso" come quello attuale "non abbiamo altra scelta che agire. Viviamo un tempo di crisi ma le crisi nascondono sempre anche un'opportunità. La parola crisi deriva dal greco e significa scelta, decisione. Le crisi costringono a mettersi in discussione, non consentono di tentennare. Nessuno Stato può governare da solo le sfide, per questo l'Italia è una convinta sostenitrice del multilateralismo e del luogo più rappresentativo: l'Onu", dove "dobbiamo imparare, capirci e rispettarci". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al 'Vertice del Futuro', nell'ambito dell'Assemblea generale dell'Onu a New York.



Ia, Meloni: possibili effetti catastrofici se non è governata

L'intelligenza artificiale, se non governata, potrebbe avere effetti "potenzialmente catastrofici". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al 'Vertice del Futuro', nell'ambito dell'Assemblea generale dell'Onu a New York. "L'Ia generativa - ha sottolineato - è un fenomeno di cui temo non si abbia ancora sufficiente consapevolezza. L'Ia è soprattutto un grande moltiplicatore ma la domanda a cui dobbiamo rispondere è: che cosa vogliamo moltiplicare? Se questo moltiplicatore fosse usato per curare malattie oggi incurabili allora quel moltiplicatore contribuirebbe al bene comune ma se fosse invece usato per divaricare ulteriormente gli equilibri globali gli scenari sarebbero potenzialmente catastrofici. Le macchine non risponderanno a questa domanda, noi possiamo farlo. La politica deve farlo e deve garantire che l'Ia rimanga controllata dall'uomo e mantenga l'uomo al centro", ha concluso.

Onu, Meloni: multilateralismo non è club per documenti inutili

"Il multilateralismo non è un club in cui incontrarsi per scrivere inutili documenti zeppi di buoni propositi ma il luogo in cui si devono fare i conti con l'urgenza delle decisioni". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al 'Vertice del Futuro', nell'ambito dell'Assemblea generale dell'Onu a New York.