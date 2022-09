Sondaggio, Meloni premier piace alla maggioranza degli italiani. I numeri

Il 51,9% degli italiani ha fiducia nella presidente del Consiglio in pectore



Giorgia Meloni premier convince la maggioranza assoluta degli italiani. Secondo i risultati del sondaggio di Lab21.01 per Affaritaliani.it, il 51,9% degli intervista ha molta/abbastanza fiducia nella leader di Fratelli d'Italia che ha vinto le elezioni politiche del 25 settembre e che sarà la prima presidente del Consiglio donna d'Italia. Poco/per nulla fiducia in Meloni raccoglie il 31,2%. Senza opinione 16,9%.



Per quanto riguarda le opposizioni, il 55,8% degli italiani ritiene che il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle debbano rimanere due entità separate come è stato alle elezioni di domenica scorsa. Il 36,7% del campione pensa che Pd e M5S dovrebbero confrontarsi di volta in volta sui temi politici. Solo il 7,5% crede che dovrebbero unirsi in maniera formale su tutti i fronti.