Incredibile: la Sinistra applaude Renzi, dal Senato arriva un segnale politico

Meloni-Renzi, e quella reazione dell'Aula che può cambiare gli equilibri

Lo scontro tra Matteo Renzi e Giorgia Meloni in Senato fa notizia. Non tanto per l'acceso botta e risposta tra premier e leader di Italia viva, quanto più per la reazione in Aula delle opposizioni. Dai banchi della destra gridano "basta!", da sinistra scatta l’applauso all'ex premier e - si legge su Il Corriere della Sera - non accadeva da tempo che Pd e 5 Stelle battessero le mani al fondatore di Italia viva. Il duello con la leader di FdI suona la sveglia a un’Aula assopita, narcotizzata dalle sviolinate di una maggioranza che litiga ogni giorno su manovra, giustizia, autonomia, riforme, ma quando deve scontrarsi con le opposizioni magicamente si ricompatta.

Meloni - prosegue Il Corriere - scambia risate e battutine coi vicini di posto, poi si alza per la replica: "Non mi aspettavo da lei questo assist senatore Renzi, la ringrazio". Segue descrizione di un Paese che gode della fiducia dei cittadini e degli investitori, vanta uno spread ai minimi e una Borsa ai massimi. Ma poiché, ammette Meloni, "non abbiamo la bacchetta magica", sul caro carburante sfotte l’ex premier invocandone l’aiuto: "Se vuole dare una mano con il suo amico Mohammad bin Salman — principe ereditario dell’Arabia Saudita — forse ci aiuterebbe ad abbassare il prezzo della benzina". I meloniani fanno la ola, si sperticano in grida di giubilo che spazzano via anche l’eco di affermazioni, facilmente smentibili, come "non ho mai detto di voler uscire dall’euro". Ma per al prima volta dopo anni, tutta la Sinistra compatta applaude l'intervento di Renzi. Un segnale politico.