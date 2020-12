Meloni: "Salvini stavolta mi ha stupita. Vuole le urne o tornare con il M5S?"

Giorgia Meloni stavolta Salvini non l'ha proprio capito e in una intervista al Corriere della Sera si dichiara "abbastanza stupita" dall'apertura del leader della Lega ad un 'governo ponte' prima delle elezioni. "È un momento troppo grave per potersi permettere tatticismi esasperati o fughe in avanti. Serve grande responsabilità, da parte di tutti", ammonisce Meloni. "Seriamente: se nasce un nuovo governo oggi dura tre anni, altro che ponte".



Per la leader di Fratelli d'Italia, "siccome non credo che in questa legislatura si possa immaginare un governo senza Pd, Cinque Stelle o Renzi, penso che non abbia molto senso nemmeno parlarne". Meloni si sente "tranquillizzata" dalla correzione di Salvini, che ha detto poi di pensare ad un esecutivo di centrodestra con chi "si è rotto" di stare in maggioranza, ma intende chiedere chiarimenti, perché anche la tempistica dell'apertura di Salvini è "un po' anomala", proprio nello stesso giorno in cui noi leader del centrodestra ci sediamo a un tavolo per coordinare le posizioni, e "per la coalizione è stato un passo indietro".

Meloni è convinta che andare alle urne non sia "impossibile", ma comunque sarebbe "molto meglio votare e avere poi un governo coeso con un progetto preciso che rimanere in questa situazione. Siamo l'unico Paese al mondo che ritiene un dramma votare, come se poi tra un governo dimissionario e uno nuovo ci fosse un vuoto di potere a Palazzo Chigi. Scusi ma il Covid non c'era negli Usa? Mi pare abbiano votato comunque".