Meloni: “Su migranti coscienza a posto. Santa Sede idonea per negoziato pace"

Meloni: “Accusata di cose raccapriccianti; sui migranti ho la coscienza a posto"

"Sono giorni particolari questi, in cui veniamo accusati di cose raccapriccianti, ma la mia coscienza è a posto. Più persone partono, più persone si mettono nelle mani di cinici trafficanti, più c’è il rischio che qualcosa vada storto” ha dichiarato la premier Giorgia Meloni intervenendo alla presentazione del libro "L’Atlante di Francesco". “Non credo che questo possa essere il modo più umano è giusto di affrontare questa vicenda, forse più facile - va avanti - forse è il modo più facile quello di nascondere la testa sotto la sabbia, lasciare che siano mafiosi e trafficanti a decidere chi debba entrare nel nostro paese”.

E ancora: “In questi giorni, mentre altri fanno polemiche, io parlo al telefono per sbloccare un fondo internazionale tunisino senza il quale la Tunisia rischia grosso. Non c’è un interlocutore su questo che ascolti. Speriamo nelle prossime ore. Ma è quel che stiamo facendo. Io credo che e questa la politica seria che va fatta”.

Giorgia Meloni sull'Ucraina: "La Santa sede è la più idonea per un negoziato di pace"

La premier è tornata anche sulla guerra in Ucraina: “Credo che sia la Santa Sede sia quella più idonea a favorire una soluzione negoziale, non ha altro interesse che non sia quello di una soluzione giusta del conflitto”. “Sostengo questo sforzo che ho visto, che spero si intensifichi e sul quale la Santa Sede può assolutamente contare sul nostro aiuto".