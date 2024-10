Meloni va a caccia della talpa: "Se devi guardarti le spalle dai tuoi, meglio alzare bandiera bianca". Le chat diffuse

Meloni furiosa per la chat del governo diffusa. I sospetti su Forza Italia, forse un ex parlamentare

Giorgia Meloni è uscita allo scoperto, la premier ha reso noto che qualcuno all'interno della maggioranza di governo starebbe facendo il doppio gioco, vale a dire diffonde notizie riservate. I sospetti di Meloni cadono su Forza Italia e Lega, ma la "talpa" secondo le ricostruzioni di Palazzo Chigi - e in base a quanto riporta Il Corriere della Sera - potrebbe essere un azzurro. Cosa succede, dentro Fratelli d’Italia? Chi punta, dall’interno della maggioranza, a indebolire la leader e presidente del Consiglio? E chi ha fatto perdere la pazienza a Giorgia Meloni, al punto da spingerla tre giorni fa a minacciare l’addio a Palazzo Chigi? Sono le 16 e 17 minuti di venerdì quando la fondatrice del partito inveisce contro i suoi nero su bianco, nella vecchia chat che arruola 66 tra deputati e collaboratori della passata legislatura: "Io alla fine mollerò per questo. Perché fare sta vita per eleggere sta gente anche no. Se non ti puoi fidare di messaggini senza importanza come quello sulla Consulta, figurati se posti cose più importanti cosa succede», spiegava ieri a Brucoli il capogruppo Foti a un collega, che gli chiedeva lumi sul fattaccio. "Se devi guardarti le spalle dai tuoi, meglio alzare bandiera bianca". Mentre c’è chi pensa che la storia della talpa sia addirittura l’ennesimo atto del presunto scontro sotterraneo tra la premier e gli eredi di Silvio Berlusconi.

E così Meloni - prosegue Il Corriere - ha deciso di calcare la mano, fino alla minaccia di "mollare" che ha innescato la caccia alla talpa e la controffensiva a colpi di carte bollate del co-fondatore di FdI, Guido Crosetto. Niente nomi però, l’unico indizio che il responsabile della Difesa si lascia scappare è che lo spione, o la spiona, non "è nessuno di partito, nessun parlamentare". Alcuni meloniani di rango sospettano di qualche collaboratore troppo zelante, che spedirebbe pizzini ai giornalisti sperando di ricavarne interviste o fotine per il loro deputato o deputata. Come ha scritto la leader nel suo sfogo approdato sul Fatto, "c’è gente che per una citazione sul giornale si vende la madre". Ma dentro FdI si sta facendo largo un’altra lettura. Fonti di FdI vanno ancora oltre e si spingono a indicare in Forza Italia la tana della "talpa", che potrebbe aver lasciato il partito ma essere rimasta nella vecchia chat. Meloni avvisa gli alleati: "Se io vi mollo, dove pensate di andare?".