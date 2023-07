Meloni visita il fianco est della Nato: "Attenti su difesa e sicurezza"

Ucraina, Meloni: "Sostegno a 360 gradi. Ue investa su Difesa"

"La posizione dell'Italia e della Lettonia sono posizioni in buona sostanza identiche. Sosteniamo l'Ucraina a 360 gradi anche lavorando perche' l'Europa possa maggiormente investire sulla propria sicurezza e sulla propria difesa". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte, a Riga, con il premier della Lettonia, Krisjanis Karins. Domani avrà luogo a Vilnius, in Lituania, (altro paese strategico sul fronte orientale per l'Alleanza atlantica) l’atteso vertice Nato a cui prenderà parte anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Meloni: "Essere attenti e lucidi su difesa e sicurezza"

La visita alla base Nato di Adazi "dimostra quanto si debba in tema di difesa e sicurezza in questo tempo, particolarmente essere attenti concentrati e lucidi", ha sottolineato Meloni riferendosi alla sua seconda tappa della giornata in Lettonia dove visiterà la base militare a 30 chilometri da Riga.

