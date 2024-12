Meloni-von der leyen, intesa vincente a Bruxelles: a colloquio su Ucraina, migranti e automotive

Meloni incontra von der Leyen a Bruxelles: vertice su migranti, Ucraina e auto

Crisi dell'automotive, Mercosur, guerra in Ucraina e migranti: la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato questa mattina al Palazzo Berlaymont la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

L'appuntamento non era stato annunciato nei giorni scorsi e non risultava nell'agenda della presidente della Commissione come accade solitamente per i bilaterali istituzionali di tutti i membri dell'esecutivo europeo. L'annuncio del bilaterale è stato pubblicato solo questa mattina in un aggiornamento di Ebs Satelite, il servizio televisivo che si occupa dell'attività della Commissione.

Rispondendo alle domande dei cronisti nel corso del briefing con la stampa, il portavoce della Commissione ha spiegato che, "per un errore tecnico, legato al servizio IT", l'incontro non è stato annunciato sul sito dell'esecutivo europeo nel pomeriggio di ieri, quando è stato concordato, ma solo questa mattina. La pubblicazione dell'annuncio dell'incontro, ha spiegato il portavoce, era prevista per le 18.30 di giovedì. "E' stato solo un errore, nulla cambia nella nostra politica della trasparenza", ha assicurato il portavoce

Al centro del colloquio le priorità di azione del nuovo ciclo istituzionale Ue, a partire dal rilancio del ruolo e della competitività dell'Unione Europea nel mondo. A tale riguardo, Meloni sì è in particolare soffermata sulle prospettive del settore automobilistico nel contesto del percorso di transizione ambientale e sulle forti preoccupazioni del settore agricolo nazionale nell'ambito dell'Accordo Ue-Mercosur.

Secondo quanto reso noto da Palazzo Chigi nel corso del colloquio "particolare attenzione è stata inoltre riservata alla politica migratoria europea, facendo il punto sui risultati raggiunti e su quanto resta ancora da fare per disporre di strumenti efficaci di gestione del fenomeno migratorio. Le due Leader hanno concordato di rafforzare ulteriormente la collaborazione e la complementarietà tra il Piano Mattei italiano per l'Africa e la Strategia europea Global Gateway".

"Con Giorgia Meloni abbiamo discusso della necessità di dare nuova vitalità al ruolo dell'Europa sulla scena globale. Creiamo più partenariati e alleanze che contribuiscano alla nostra prosperità. Abbiamo anche discusso della necessità di intensificare la lotta al traffico di migranti con i partner", ha scritto su X la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen.