Migranti, Alemanno: "Italia sarà un campo profughi a pagamento"

"Mi dispiace per il Ministro Piantedosi, ma questa volta i leghisti hanno ragione: il nuovo patto europeo sui migranti è una fregatura per l'italia!

Rimane la responsabilità del paese di prima accoglienza rispetto ai migranti e quindi la gestione del problema resta innanzitutto in capo all'Italia.

L'unica differenza è che gli altri paesi saranno obbligati a una solidarietà, che potranno monetizzare.

In pratica l'italia dovrà accogliere ed assistere da sola i migranti, salvo ricevere un qualche compenso economico dagli altri partner perché, come abbiamo visto finora, nessuno dei paesi membri è disponibile ad una reale politica di redistribuzione dell'accoglienza.

Niente viene fatto per evitare la partenza dei migranti e per difendere i confini esterni dell'Unione Europea.

Questi sono i grandi risultati dell'alleanza tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, ma ovviamente il Partito Democratico voleva fare di peggio. Tutta la politica ufficiale, di destra come di sinistra, continua a svendere i nostri interessi nazionali sull'altare della subordinazione alle decisioni europee."

Queste le dichiarazioni di Gianni Alemanno, Segretario del Movimento Indipendenza.