Migranti, Calderoli: "Dietro invasione una regia. Con Salvini non succedeva"

Emegenza migranti, Calderoli: "Io non so se si tratti di un atto di guerra, ma..."

"Io non so se si tratti di un atto di guerra, ma quello che stiamo fronteggiando, con 127mila immigrati entrati da inizio anno secondo gli ultimi dati aggiornati dal Viminale, è un’invasione. Un’invasione pacifica, ma comunque un’invasione. Perché trattandosi di persone che in larga parte non hanno i requisiti per ottenere l’accoglienza umanitaria, e trattandosi di arrivi che contrastano con le nostre vigenti leggi italiane in materia di immigrazione, di invasione si tratta a tutti gli effetti. Il fatto che l’Austria rafforzi i controlli al Brennero come del resto fa la Francia a Mentone, che gli Stati a noi confinanti stiano sigillando i nostri confini, mi fa temere che questa impennata di arrivi non sia un fenomeno estemporaneo ma purtroppo strutturale perché organizzato, con una regia dietro". Lo afferma il senatore della Lega, Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. "È evidente che a fronte di questi numeri, in assenza di una qualunque risposta da parte dell’Europa, l’Italia dovrà fare da sola: ma quale strada dobbiamo seguire? Quando Matteo Salvini era ministro degli Interni tutto ciò non si verificava, per cui a buon intenditor poche parole. Pensiamoci bene, prima che possa accadere veramente una catastrofe in termini di ordine pubblico e sicurezza…", conclude.

Emergenza migranti a Lampedusa, Piantedosi sente Darmian: "Più cooperazione tra i Paesi per lo stop alle partenze"

Non s'arresta l'emergenza sbarchi a Lampedusa: un flusso record di migranti si sta riversando sull'isola. "Attualmente nell'hotspot ci sono circa 3800 persone in ulteriore diminuzione in quanto, da stamattina, sono in corso i trasferimenti che proseguiranno per tutta la giornata e che riguarderanno 2.500 persone", ha dichiaratao questa mattina Francesca Basile, responsabile Migrazioni della Croce rossa italiana. Una situazione che l'Italia non riesce più a reggere.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è infatti mobilitato: ha avuto un colloquio telefonico con il Ministro dell’Interno Francese Gérarld Darmanin nel corso del quale i due Ministri hanno fatto un punto sulla situazione attuale dei flussi migratori nel Mediterraneo. Entrambi si sono detti concordi sulla prioritaria esigenza di una strategia che punti innanzitutto ad un rapido rafforzamento della cooperazione operativa con i Paesi di origine che possa incidere efficacemente sul blocco delle partenze, onde evitare che il problema si ripercuota anche sui movimenti secondari.

Emergenza migranti a Lampedusa, Macron: "L'Europa deve proteggere meglio le frontiere"

A prendere le parti dell'Italia, dopo le polemiche degli ultimi giorni, anche la Francia. "Questa situazione dimostra che l'immigrazione è un fenomeno che riguarda tutti gli europei", ha detto Macron, sottolineando che è necessario avere un "approccio umanitario". "La nostra responsabilità è prima di tutto quella di prendersi cura delle persone che sono arrivate", ha detto ancora. "C'è un lavoro che si sta facendo tra i due governi e delle decisioni saranno prese" ha detto il presidente, secondo il quale "l'Europa deve proteggere meglio le proprie frontiere".

Emergenza migranti a Lampedusa, Berlino: "La solidarietà riprenderà quando l'Italia riattiverà le regole di Dublino"

Sulla stessa scia anche Berlino. "Guardiamo con preoccupazione la situazione a Lampedusa", lo ha detto oggi in conferenza stampa di governo un portavoce del ministero dell'Interno tedesco. Il meccanismo di solidarietà riprenderà quando l'Italia riattiverà le regole di Dublino, ha confermato l'esecutivo tedesco, come già detto mercoledì scorso. "La Germania è molto solidale" ha detto il portavoce del governo Steffen Hebestreit, dicendo di respingere le accuse che il Paese non lo sia.

Nel frattempo, secondo quanto scrive l'Ansa, una delegazione della Commissione Europea si trova a Lampedusa per una missione sul terreno con l'obiettivo di "toccare con mano la situazione e stabilire i prossimi passi".