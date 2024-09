Migranti, Ferro a La Piazza di Affari: “Rimpatri la sfida del millennio. Progetto in Albania? Entro l’anno si può partire”. GUARDA IL VIDEO

Migranti, Ferro a La Piazza: "I rimpatri sono la sfida del millennio"

L’indicazione di Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, come commissario europeo, l’accoglienza e i rimpatri dei migranti come “sfida del nostro millennio”, l’attuazione del grande progetto in Albania e il piano Mattei: tanti i temi affrontati da Wanda Ferro, sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, durante la seconda serata de La Piazza, la kermesse di Affaritaliani.it che si è tenuta a Ceglie Messapica (Brindisi) dal 29 al 31 agosto. Intervistata dal direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, Ferro ha affermato che i rimpatri sono “una sfida del nostro millennio. Accogliere non significa far arrivare uomini, donne e bambini con i barchini e dimenticarli. Significa dare una prospettiva, che non consegna più gli invisibili alle periferie”. Il governo a guida Meloni, ha rimarcato Ferro, “con la grande mediazione di altri Paesi, anche grazie al sostegno del ministro degli Interni Matteo Piantedosi, ha raggiunto già obiettivi importanti nei numeri e nelle percentuali”.

GUARDA L'INTERVISTA DEL DIRETTORE DI AFFARI PERRINO ALLA SOTTOSEGRETARIA ALL'INTERNO FERRO

Migranti, Ferro a La Piazza: "Piano Mattei progetto svolta"

Sulla deadline del centro migranti che il governo intende realizzare in Albania, Ferro ha sottolineato che nonostante i piccoli rallentamenti, causati dal troppo caldo, nei prossimi mesi “si può tranquillamente partire”, entro l’anno è una data a cui noi tutti “auspichiamo”. Un progetto che lo stesso cancelliere Olaf Scholz ha definito “da approfondire”. Ma non solo Albania. Anche il piano Mattei, ha affermato Ferro dal palco de La Piazza, rappresenta una vera e propria “svolta”.

Ferro a La Piazza: "Fitto in Europa? Gioia per la Puglia e la Nazione"

Sul palco de La Piazza spazio anche a Bruxelles. L'indicazione di Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, come commissario europeo è una "gioia per la Puglia e per la Nazione, lavorerà come già ha fatto a favore di questo Paese. Si tratta di un nome dalle capacità e dalla passione importante: avanti tutta sui temi importanti dell'Europa”, ha dichiarato Ferro dal palco di Ceglie Messapica (Brindisi). Su chi andranno le deleghe del ministro Fitto, Ferro ha precisato: “Siamo in attesa delle decisioni del presidente Meloni che guarderà al merito e alla professionalità" come sempre, ha risposto Ferro.