Migranti, "meno irregolari senza fissa dimora, più espulsioni". Parla Molteni

Immigrazione, il piano del governo. Intervista al sottosegretario all'Interno Molteni

"Nel tempo avremo meno arrivi, meno irregolari senza fissa dimora e più espulsioni. Recuperiamo molte norme dei decreti sicurezza di Salvini. Il Governo ha messo ordine alla normativa nazionale su asilo, protezione, rimpatri e accoglienza. Ora manca l’Europa". Lo afferma in un'intervista ad Affaritaliani.it il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, esponente della Lega.



Il decreto Cutro diminuirà gli sbarchi di migranti irregolari?



"Il decreto Immigrazione ha un grandissimo merito: aver cancellato il decreto Lamorgese della sinistra del 2020 che aveva aumentato l’immigrazione illegale, allargato la platea dei permessi di soggiorno e ridotto le espulsioni. Il decreto appena approvato è un grande successo per il centrodestra e va narrato e raccontato con convinzione anche come strumento di deterrenza e disincentivo per le partenze da Libia e Tunisia. Con il decreto immigrazione del centrodestra avremo meno protezione speciale “allargata” che è stata una vera sanatoria che non ha prodotto integrazione e ha ingolfato le questure creando casi come via Cagni a Milano; avremo più espulsioni e rimpatri; rafforziamo i Cpr e allunghiamo di 15 giorni il periodo di trattenimento degli irregolari pericolosi; revochiamo la protezione ai migranti che si macchiano di violenza, irregolarità e violano la legge; introduciamo controlli più severi e l’arresto differito nelle 48 ore in caso di violenza su persone o cose nei centri di accoglienza. È una grande riforma con regole più severe e dure contro gli irregolari e più quote di ingresso per i migranti qualificati e formati. Nel tempo avremo meno arrivi, meno irregolari senza fissa dimora e più espulsioni. Recuperiamo molte norme dei decreti sicurezza di Salvini. Il Governo ha messo ordine alla normativa nazionale su asilo, protezione, rimpatri e accoglienza. Ora manca l’Europa".