Migranti, nuovo colpo del governo alle Ong: stretta sugli aerei. Più facile il trattenimento dei richiedenti asilo

Migranti, nuovo colpo del governo alle Ong

All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si è tenuto oggi, tra le altre cose, lo schema di Dl con disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, nonché di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale; l'aggiornamento dello schema di piano strutturale di bilancio di medio termine.

In Odg anche lo schema di decreto-legge con misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari nell'esercizio delle loro funzioni nonche' di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.

Violenza su medici: ecco l'arresto in flagranza differita

Arresto obbligatorio in flagranza per chi compie atti di violenza contro i sanitari o danneggia beni destinati all'assistenza, con la possibilità anche di arresto in flagranza differita laddove sia disponibile la documentazione, per esempio video, che attesti il reato; reclusione fino a cinque anni e multa fino a 10mila euro per chi danneggia beni all'interno di strutture sanitarie. Sono queste le principali misure contenute nello schema di decreto legge per contrastare la violenza nei confronti dei professionisti sanitari a cui sta lavorando il Governo e che l'Ansa ha potuto visionare.

Più facile il trattenimento dei richiedenti asilo

Norme per rendere più agevole il trattenimento dei richiedenti asilo - in vista dell'imminente apertura dei centri in Albania. È previsto che il richiedente può essere trattenuto "qualora non abbia consegnato il passaporto o altro documento in corso di validità o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria".

Stretta su aerei ong che cercano migranti

Non manca la stretta sugli aerei delle ong impegnati nella ricerca di migranti nel Mediterraneo. Si prevede che i velivoli avvertano "immediatamente e con priorità" gli enti competenti per l'area attenendosi alle loro indicazioni. Multa fino a 10mila euro e fermo dell'area per chi viola le disposizioni.

All'Ordine del giorno c'e' poi uno schema di disegno di legge per la ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023. E ancora: uno schema di disegno di legge in materia di sicurezza delle attivita' subacque.

Previsto anche uno schema di disegno di legge con disposizioni per l'esercizio della liberta' sindacale del personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare.

Infine uno schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo con delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata.