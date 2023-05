Migranti, Piantedosi da Trento: "Questo governo non ha un approccio disumano"

Emergenza alluvione in Emilia Romagna, Piantedosi: "Situazione difficile. Migranti? Il governo non ha mai avuto un atteggiamento disumano"

Emilia Romagna, migranti e comunicazione politica: il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è stato intervistato al Festival dell'Economia di Trento nel panel dedicato a "Legalità, lotta alla criminalità organizzata e sviluppo del paese". Sull'emergenza climatica in Italia ha dichiarato che "la situazione è ancora molto difficile, ci sono intere porzioni di territorio che sono ancora sotto l'acqua''.

Sul capitolo migranti ha affermato che "la Tunisia è un paese che sta svolgendo un ruolo importante per frenare i trafficanti e limitare le partenze. Credo che dall'inizio dell'anno abbia fatto almeno 20mila recuperi di persone con attività di controllo sulle coste e anche sulla terraferma''. ''Questo governo, ha sottolineato, non ha un approccio disumano al fenomeno, piuttosto diverso da quello di governi precedenti, ma non si rassegna ad avere flussi migratori incontrollati''.

''Il ministero dell'Interno è un luogo che ho frequentato per 34 anni, sicuramente avevo già dimestichezza, certo avere la responsabilità di ministro è tutta un'altra cosa, lo dico anche facendo ammenda di qualche errore che ho commesso. Nel senso che mi sono state contestate alcune espressioni di comunicazione, posso aver sbagliato non c'è dubbio ma l'ho fatto in buona fede se l'ho fatto e quindi nello stesso tempo ho sempre detto che se l'errore viene circoscritto a queste, pur importanti questioni, vuol dire che tutto il resto, non voglio dire adesso che stiamo facendo benissimo, però...'', ha concluso.