Migranti, Rampelli: “Norma su primo approdo è una truffa. Conte agisca". VIDEO

"Il punto che emerge dalla riforma del regolamento di Dublino è che la regole dell'obbligo di accoglienza da parte del paese di primo approdo è una truffa. Conte faccia qualcosa per impedire che i migranti restino tutti in Italia" queste le parole del deputato FdI Fabio Rampelli.

Riguardo alla proposta della Commissione Ue di un nuovo Patto su migrazione e asilo, "da una primissima analisi dei documenti ci sembra di cogliere da una parte alcuni elementi di discontinuità rispetto alle proposte degli anni scorsi, anche se devo rilevare che non c'è quel netto superamento degli Accordi di Dublino, auspicato da noi con forza e che rimetteremo al tavolo delle trattative". Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, audita dal Comitato parlamentare Schengen in merito alle politiche relative ad immigrazione, asilo ed Europol anche a fronte della diffusione dell emergenza sanitaria Covid-19.

Intanto prosegue la politica di ricollocamento della ministra Lamorgese. "La nave Alan Kurdi non è adeguata a sopportare un mare molto mosso e hanno chiesto di entrare ad Arbatax e rifugio nella rada”, ha detto il ministro Luciana sempre in audizione al Comitato parlamentare “Abbiamo dato rifugio e abbiamo sentito anche i Paesi europei – proseguito il ministro - che hanno dato disponibilità' a perderli tutti tranne 25 che dovrebbero rimanere in Italia. (Sulla nave umanitaria di Sea-Watch, la Alan Kurdi, ci sono oltre 130 migranti ndr). Il porto e' chiuso non abbiamo dato il porto, ma se la situazione del mare peggiora verra' data la possibilta' di sbarcare ben sapendo che, pur facendo i 14 giorni di quarantena, verranno immediatamente dislocati altrove. Tutto questo fermo restando che solo in 25 rimarranno sul territorio nazionale". ha concluso il ministro.