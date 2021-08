Migranti,Salvini: "Pronto a incontrare Lamorgese.Faccio proposte, do consigli"

"Certo che sono pronto a incontrare la ministra Luciana Lamorgese", afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini, alla luce degli ultimi dati sugli sbarchi di migranti in Italia che, al 13 agosto, risultano 32.806, più del doppio dell'anno scorso e otto volte in più rispetto al 2019.

"Per il bene dell'Italia e degli Italiani io mi confronto con chiunque e, se richiesto, faccio proposte e do consigli. Far sbarcare migliaia di immigrati, senza controlli, senza limiti e senza garanzie sanitarie, non è saggio. Fermare gli sbarchi e contrastare gli scafisti si può fare, io da ministro l'ho dimostrato rendendo possibile il crollo degli arrivi del 79,6% e diminuendo anche le tragedie: -95% di cadaveri recuperati nel Mediterraneo centrale, -55,3% di presunti dispersi in mare. Il giudice di Catania ha anche riconosciuto che l’ho fatto rispettando leggi e diritti di tutti", conclude l'ex responsabile del Viminale e leader del Carroccio.