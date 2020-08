Ministri scelti al bar, tra i peggiori clienti...

Di Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista



La #scuola pubblica (come la sanità e i trasporti) è uno dei settori che caratterizzano la civiltà di una nazione. Questo governo, impunemente definito di sinistra (!), non sarà in grado di garantire nè l’inizio nè il proseguio dell’anno scolastico. Parlano di docenti, strutture, banchi, trasporto alunni come si potrebbe parlarne al bar...forse ci dimentichiamo, sono stati scelti al bar, tra i peggiori clienti ora diventati ministri...