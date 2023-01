Quanto fa 7 X 8? "Andiamo avanti...". Montaruli (FdI) non sa le tabelline

Parlamentare torinese diplomata allo scientifico

La sottosegretaria di Fratelli d'Italia al ministero dell'Università, Augusta Montaruli, bocciata in matematica: non conosce le tabelline. Ospite di Un Giorno da Pecora su RaiUno, alla domanda "quanto fa 7 X 8" la parlamentare torinese diplomata allo scientifico non sa rispondere, sorride imbarazzata e di: "Andiamo avanti". Naturalmente, sui social l'ironia di spreca...

GUARDA IL VIDEO DELLA FIGURACCIA